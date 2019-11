Criscitiello: "Cacciare Ancelotti per prendere chi? Ormai si arrivi a fine stagione"

Una panchina di cristallo quella di Carlo Ancelotti. Lo scrive Michele Criscitiello, che scrive così sul tecnico del Napoli nel suo editoriale per Tuttomercatoweb: "Ci sono anche squadre con nomi importanti in rosa ma che non girano per errori dei propri allenatori. Ci sono panchine di ferro e altre di cristallo. Il Napoli non sta ricevendo nulla in più da Carlo Ancelotti. Sarebbe dovuto essere un valore aggiunto, si è trasformato in un normalissimo allenatore di serie A: squadra piatta e senza iniziativa. Lo cambi? Sì, ma con chi? Ormai bisogna arrivare a fine stagione e tirare la linea quanto prima".