Criscitiello: "Conte contro il mercato aperto, ma sbaglia! ADL scatenato dopo Verona"

Voto 8 al Napoli per il calciomercato estivo. Questo il pensiero di Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, che scrive così nel suo editoriale del lunedì: "Conte si lamenta del mercato aperto a campionato in corso. Sbaglia. Il Napoli si scatena negli affari dopo gli schiaffi di Verona. Squadra ribaltata e centrocampo nettamente rinforzato. De Laurentiis spende e tanto. Conte viene accontentato. Lukaku si cala subito bene nella parte. Nel giudizio e nel voto, ovviamente, influisce anche la scelta del Mister.

Aurelio prende il meglio che offriva il mercato e non rimpiangerà i soldi spesi. Manna acerbo ma, almeno nel finale, chiude i colpi indicati dall’allenatore. Osimhen resta un problema. La gestione non sarà semplice e a quelle condizioni non può gravare sulle finanze napoletane. Squadra da Champions, non da scudetto. Al primo anno di Conte bisognerà avere pazienza e ricostruire. La piazza è un’arma in più".