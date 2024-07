Criscitiello: "Conte mette le mani avanti, difficile sia da scudetto al primo colpo"

Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Sportitalia, scrive così sulla prossima lotta scudetto in campionato:

Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Sportitalia, scrive così sulla prossima lotta scudetto in campionato: "Tra Juventus, Milan e Napoli la vera antagonista dell’Inter potrebbe essere proprio la squadra di Thiago Motta. Il Milan potrebbe sorprenderci, lo speriamo, ma tra una lezione di tattica fatta ai pulcini da Fonseca e le foto in piscina di Ibra abbiamo poco da sperare.

Conte rivoluziona il Napoli e non avrà le coppe ma siamo d’accordo con Antonio che mette le mani avanti: ricostruiremo ma non saremo da scudetto. Almeno al primo colpo. La Roma guarda, la Lazio vuole fare grandi cose ma ha perso certezze importanti".