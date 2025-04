Criscitiello: "Conte vuole vincere, ADL pensa a chiudere il bilancio in utile"

"Conte è il più forte ma Conte devi saperlo gestire". Così si intitola l'editoriale di Michele Criscitiello sul portale di Sportitalia, in cui si parla del rapporto tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis: "E’ come una Lamborghini. Costosa, di impatto, bella ma poi per mantenerla ci vogliono tanti soldi e capacità alla guida. De Laurentiis i soldi li ha, eccome, ma non è stato capace di gestire Antonio Conte soprattutto da dicembre in poi. Vi avevamo raccontato, qualche settimana fa, del grande gelo tra Antonio ed Aurelio. Vi abbiamo fatto anche il nome in anteprima di Allegri sullo sfondo ma nessuno ci ha creduto. Poi Conte ha deciso di parlare e allora tutti in silenzio ad ascoltare. Attenzione: ricordiamo quello che scrivemmo. Conte è stufo di De Laurentiis ma anche il Presidente preferirebbe un divorzio a fine stagione perché gestire Antonio non è semplice. Il Napoli guarda ad Allegri ma prima vuole finire in trionfo questa stagione.

E’ l’obiettivo di tutti anche se percorrono strade diverse. Conte ha capito, quasi subito, che a Napoli starebbe a vita per la città, i tifosi, la lasagna e il mandolino ma fare calcio senza campi, senza centro sportivo, senza dirigenti all’altezza e senza investimenti sul mercato diventa complicato lottare ogni anno per arrivare primo. E’ abbastanza chiaro il problema tra allenatore e Presidente. Uno vuole vincere e vuole comprare top player, l’altro invece vuole arrivare tra le prime 4 e chiudere il bilancio in utile. I napoletani, per ovvi motivi, vogliono Conte ma il Mister non può pensare di fare un progetto con De Laurentiis".