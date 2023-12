Criscitiello: "Frasi di ADL fanno effetto sul popolino, ma non rivince perchè ha sbagliato tutto"

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha parlato di Walter Mazzarri ed Aurelio De Laurentiis nel suo editoriale per il portale Sportitalia.com

Gli errori di De Laurentiis sono oggettivi e anche se Garcia ci aveva messo del suo, i problemi su questa stagione restano. Inutile dire non si vince due volte di fila se non si ruba perché questo fa effetto sul popolino ma non su chi segue davvero il calcio. Si può sbagliare e basta ammettere gli errori, a maggior ragione se chi sbaglia tre mesi prima aveva vinto uno scudetto storico a Napoli".