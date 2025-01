Criscitiello: "Il Napoli proverà a fare Garnacho fino all'ultimo, poi c'è un piano B"

vedi letture

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Garnacho? Il Napoli ci proverà fino all’ultimo, poi si passa al piano b. Dorgu non è fattibile in questo mercato di riparazione, se ne riparlerà la prossima estate. Il Lecce deve salvarsi e Dorgu è fondamentale per Marco Giampaolo.

Pongracic piace molto a Manna e Conte. Gianluca Conte ha vissuto a Lecce ed ha visto tante gare del Lecce ed ha visionato con tanta attenzione sia Dorgu che Pongracic”.