Criscitiello: "Insigne è diventato un peso, bisogna venderlo e ridisegnare il parco attaccanti"

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, il direttore Michele Criscitiello parla anche del mercato del Napoli: "il Napoli ha iniziato i lavori e, se il primo anno è stato un approccio per Ancelotti, al secondo la gente si aspetta i fatti. Una squadra che lotti con la Juventus per lo scudetto e che faccia più bella figura in Europa. Volendo dovrebbe fare anche qualche turno in più in Coppa Italia. Molto dipenderà dal mercato; vero alibi della scorsa stagione di Ancelotti. Manolas grande acquisto. Blindi la difesa e, almeno sulla carta, la rendi una delle più forti del campionato se non addirittura la più forte. Serve James in attacco, servirebbe vendere Insigne che per Ancelotti e De Laurentiis è diventato un peso anche se non si può dire e bisogna ridisegnare quasi tutto il pacchetto degli attaccanti".