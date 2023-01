Criscitiello: "L'Inter non vincerà lo scudetto perchè Napoli è più forte"

Michele Criscitiello nel suo editoriale sul portale di Sportitalia analizza così la situazione in campionato

TuttoNapoli.net

Michele Criscitiello nel suo editoriale sul portale di Sportitalia analizza così la situazione in campionato: "L'Inter ha perso Skriniar e per noi, da agosto, non è una novità. Piuttosto sarà una novità per i tifosi che insultavano quando veniva raccontata la storia del rinnovo e non volevano credere a certe voci. Skriniar ha portato a passeggio l'Inter a guinzaglio e oggi il club ne esce con le ossa rotta, sia a livello mediatico che a livello economico. Marotta è un grande dirigente ma qui ha preso una lagnata sulla schiena che gli compromette parte della sua reputazione. Una strategia peggiore di questa difficilmente la ricordo. In tutto ciò, tra un disastro societario e l'altro, c'è ancora qualcuno che crede che il male sia Inzaghi.