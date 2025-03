Criscitiello: "La Juve deve sfruttare una crepa, missione per Giuntoli: riprendersi Conte"

Il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha parlato del futuro della panchina della Juventus sul suo canale Youtube: “Giuntoli ha tre nomi per salvare il futuro. Ci sono tre nomi e soluzioni che può fare Cristiano Giuntoli. Ha sbagliato l'allenatore con Motta che ha fatto un pò di confusione durante la stagione. I calciatori su cui ha investito non hanno ripagato. Ora ha un solo obiettivol arrivare tra le prime quattro per evitare la crisi totale. Oggi trovare un allenatore verso la fine di marzo non trovi un allenatore da Juventus, ma Thiago Motta deve cambiare approccio ed atteggiamento, si è dimenticato che i calciatori ti fanno rendere vincente o perdente, devi sapere tutto di loro.

Bisogna guardare all'anno prossimo perchè sei la Juventus. Facciamo tre nomi che sono riflessioni, se no la differenza tra l'uomo social e l'addetto ai lavori non esiste, ma deve esistere. Per Giuntoli, giocarsi la Juventus non è giocarsi il Napoli, in Italia la Juventus è la squadra d'Italia, ma devi pensare al futuro, se no John Elkann preparerà la valigia anche a Giuntoli. Deve fare un business plan, ma non avallando tutto, devi vincere ma ottenere anche un vantaggio economico, devi replicare quello che ha fatto il Napoli. Oggi la Juventus dovrà sfruttare quella crepa tra il Napoli ed Antonio Conte. John Elkann potrebbe grazie a Giuntoli, per una risalita immediata, riportare uno che è l'unica soluzione per ritornare immediatamente vincente, oggi Giuntoli ha una missione, riprendersi subito Conte, andare su Tonali che si può riportare in Italia, in Italia Tonali, può andare o alla Juve o all'Inter, i rapporti con Riso sono ottimi anche con la Roma oltre che alla Juve e si sistema il centrocampo, ti libererai di Vlahovic e puoi andare su un ex Napoli, Victor Osimhen, se Giuntoli vuole fare in modo di partire con lui Direttore, deve fare così".