Criscitiello: "La Juve non sta bene e Allegri non basta. Manca la società"

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, il giornalista Michele Criscitiello scrive: "Due mesi fa, al ritorno di Allegri, ho commesso un grande errore: credere che bastasse Allegri in panchina per far tornare la Juventus ai vertici del nostro campionato. Il problema è più ampio, la Juve non sta bene e la cura Allegri non basta. Pensavo che far tornare un grande allenatore portasse anche delle logiche di mercato scontate. Allegri torna ma pretende sì l'addio di Paratici e Ronaldo ma, avevo pensato, obbligherà la società a farsi prendere un difensore, un play e una punta. Qui Allegri mi ha deluso molto o forse ha peccato di presunzione. Pensare che bastasse il suo ritorno per far tornare a respirare la Juventus è stato un errore. La verità è che, mai come in questi anni, alla Juve manca la società. Assurdo pensarlo e ancora più assurdo dirlo visto che stiamo affrontando il tema Juventus ma questa è la dimostrazione di una pessima gestione societaria degli ultimi tre anni".