Criscitiello: "Mazzarri lavori sulla testa, problema è lì! Non torna a Napoli perché ama la città..."

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: “Il mercato durante la pausa delle nazionali non lo commento, perché vengono segnalati troppi calciatori ma di qui ad intavolare una trattativa ce ne passa di tempo. Mazzarri? Adesso deve fare chiarezza con i calciatori, bisogna lavorare soprattutto sulla testa. Perché è un problema di tenuta mentale, non solo di natura tecnica. Mazzarri non è più un allenatore in auge, ma serviva una scossa. Il Napoli ha l’obiettivo di rientrare nelle prime quattro della Serie A e deve cominciare subito in questa svolta.

Walter ama Napoli, ma non allena gli azzurri perché è legato alla città. Forse, però, ha capito che una seconda chance così non capita a tutti. Dopo Cagliari, Torino e altre avventure andate male poteva aspettarsi un’avventura per la lotta salvezza, invece adesso deve essere riconoscente a De Laurentiis che gli ha dato la possibilità di lavorare tanto ma in una piazza straordinaria. L’inverno a San Vincenzo non è assolutamente bello come trascorrerlo a Napoli”.