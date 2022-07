Criscitiello perplesso: "Napoli, in queste condizioni puoi lottare solo per posto Champions"

Se avanti ti sei fatto trovare, quasi, pronto con i sostituti di Insigne e Mertens, dietro sei ancora in fase di sperimentazione

"Chi non ci sembra del tutto in linea con i programmi è il Napoli. In queste condizioni non si parte neanche per la lotta scudetto". Scrive così Michele Criscitiello nel suo editoriale per Tuttomercatoweb: "Il massimo che si può ottenere è la conferma di un piazzamento tra le prime 4. Sarebbe un peccato perché parliamo già di un passo indietro considerato che almeno lo scorso anno lo scudetto era un obiettivo.

Se avanti ti sei fatto trovare, quasi, pronto con i sostituti di Insigne e Mertens, dietro sei ancora in fase di sperimentazione. Sostituire Koulibaly non è semplice ma il Napoli non ha dato neanche l’idea di essere troppo sul pezzo. 4-5 nomi ma nessuno di convincente. Il club è tranquillo, tifosi e Spalletti un pò meno. Il rischio di avere una squadra nettamente più debole c’è anche alla luce delle concorrenti che si rinforzano"