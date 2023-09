Criscitiello: "Quest'anno non c’è il Napoli di Spalletti, nessuno ammazza il campionato"

"Il Milan non ne ha le capacità, il Napoli quest'anno fatica, e la Juventus non è certo la favorita per ammazzare il campionato."

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha espresso la sua opinione in merito al campionato di Serie A, reo di non avere quest'anno una vera propria ammazza campionato come il Napoli dello scorso anno: "Quest'anno non sembra esserci la squadra del Napoli di Spalletti che ammazza il campionato. Quindi ci sarà equilibrio fino alla fine. L'Inter può essere la favorita per come ha cominciato ma non la vedo una squadra che può già mettere il punto fin dall'inizio. Il Milan non ne ha le capacità, il Napoli quest'anno fatica, e la Juventus non è certo la favorita per ammazzare il campionato."