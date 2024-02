Criscitiello sta con ADL: “Ha detto solo la verità: il Bari è la succursale del Napoli”

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, si è espresso così nel suo editoriale per Sportitalia.com

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, si è espresso così nel suo editoriale per Sportitalia.com: “A Bari è stata la settimana del caos. Ha fatto tutto Aurelio De Laurentiis che le avrà dette anche male le cose ma ha detto solo la verità. Ovviamente non si poteva e non si doveva dire perché siamo nel Paese dei finti perbenisti. E' intervenuto il figlio per prendere le finte distanze dal padre e per negare che quella detta a Napoli fosse la verità per Bari.

Il sindaco si è indignato, i tifosi anche ma quando al 91' di Bari-Cagliari erano in serie A i baresi non sapevano di essere la succursale di Napoli? La differenza anche nel prefisso è minima. 080 Bari, 081 Napoli. De Laurentiis ha fatto diventare una grande città provincia di un'altra grande città. Ovviamente parliamo sempre di calcio. I baresi fingono di non sapere e si stupiscono ma i fatti sono abbastanza chiari. Anche nel passaggio dei calciatori. Se Bari cerca gloria personale deve pretendere una proprietà diversa, con tutti i rischi del caso”.