Criscitiello su Di Lorenzo: “Dopo l’Europeo potrebbero esserci persino conferenze, a costo di fare tribuna”

Il direttore Michele Criscitiello ha parlato ai microfoni di Sportitalia del caso Di Lorenzo

TuttoNapoli.net

Il direttore Michele Criscitiello ha parlato ai microfoni di Sportitalia del caso Di Lorenzo: "C’è un patto di non belligeranza per Di Lorenzo fino al 30 giugno per lasciarlo anche tranquillo. Ci sono gli Europei.

Ma la situazione resta quella, c’è anche la possibilità di fare delle conferenze stampa ed alla possibilità di fare la tribuna la risposta potrebbe essere anche faccio la tribuna. Siamo a questo punto e ci sono tante cose che non conosciamo".