Criscitiello su Gattuso: "Troppa gente gli fa la guerra solo per tenersi un posto di lavoro"

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, il direttore Michele Criscitiello scrive: "Gattuso, questo molti lo dimenticano, ha avuto l'umiltà di ripartire dal Milan Primavera e prima ancora aveva accettato un ingaggio di 50 mila euro per allenare il Novara in B pur di avere mezza occasione. Non se ne fece nulla e andò in C a Pisa a vincere il campionato da sfavorito. Poi ha rilanciato il Milan e preso un Napoli a pezzi. I fatti gli hanno dato ragione e se lo lasciasse lavorare, De Laurentiis, farebbe grandi cose. Gattuso deve finire l'anno e deve scappare un secondo dopo da Napoli. Troppa gente che gli fa la guerra solo per tenersi un posto di lavoro per dire "sì signore" a De Laurentiis. L'errore più grande di un Presidente è quello di giudicare solo i risultati, senza vedere le prestazioni e il percorso. Un allenatore si può discutere, si deve mandare a quel paese, certo, si può anche prendere petto a petto ma se credi in lui non puoi contattare un altro mister in momenti di disperazione. Un allenatore si cambia per queste ragioni: rema contro la società, la squadra non è più con il tecnico o è davvero scarso che hai cannato completamente la prima valutazione sul Mister e sulla persona. Non è questo il caso di Gattuso".