Criscitiello sulla Juve: "Pirlo non trasmette nulla alla sua squadra"

Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, parla dei problemi della Juve ed attacca il tecnico Andrea Pirlo: "Lo avevamo scritto all'inizio, settimane fa, e lo ripetiamo adesso. La Juventus è la fotografia di chi la guida. Andrea Pirlo trasmette zero a questa squadra che gioca per 75 minuti ma dimentica di chiudere le partite e di fare battaglia nei minuti finali. La leggerezza di Dybala è la dimostrazione di una squadra che non sente pressione. Pochi minuti prima dell'errore fatale c'è un'azione per cui Dybala andrebbe preso per la maglietta e messo in panchina. Non segue l'azione, resta a centrocampo e quasi sembra farci un favore se deve correre senza pallone. Pirlo avrà mille pregi ma per fare l'allenatore servono qualità, esperienza e cattiveria agonistica. Due di queste sicuramente non appartengono a Pirlo, sulla qualità giudicheremo in futuro. Perdere punti così inizia a diventare un problema. La Juve non gira e possiamo raccontarci mille storie ma l'allenatore fa tanto. Nelle big spesso non incide ma se già non fa danni è un punto di partenza. Qui i danni vengono fatti anche involontariamente".