Criscitiello: "Un punto d'oro per il Napoli. Massa permaloso, prepara bene i rimborsi"

Il giornalista Michele Criscitiello ha commentato nel suo editoriale per Tuttomercatoweb il pareggio tra Roma e Napoli: "Dopo 8 vittorie consecutive, il punto del Napoli a Roma vale quanto una vittoria". "Per diversi motivi: non puoi vincerle tutte, la Roma dopo la figuraccia in Norvegia non poteva perdere ancora e i giallorossi hanno giocato una buona partita contro il Napoli. Spalletti poteva vincere ma poteva anche perdere. Il pareggio è perfetto per entrambe perché quando non puoi vincere non devi perdere. Regola numero 1. Gli azzurri hanno la squadra con maggior qualità del campionato. Ha dimostrato, Spalletti, anche a Roma di avere tutte le carte in regola per puntare al titolo. Massa ha voluto fare il solito protagonista.

Le espulsioni a Mourinho e Spalletti ma soprattutto ha dimostrato di essere il solito permaloso. Dopo la sospensione non è cambiato. Assurdo che l'Aia non abbia arbitri e rispolvera quelli fermati e pescati con le mani nella marmellata. Chissà domani che rimborsi metterà da Imperia a Roma. A fare due conti andrebbe bene un millino, bisogna capire con iva o senza iva".