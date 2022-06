Crisi economica Barcellona, il vice-presidente: "Monte ingaggi dovrà essere tagliato di 160 mln"

"Se si approva quanto chiesto, con più di 500 milioni, potremo portare a termine quanto pianificato e potremo fare acquisti con normalità".

Tra meno di 48 ore il Barcellona conoscerà il suo destino, con l'Assemblea Straordinaria convocata per approvare gli strumenti finanziari che permetteranno al club di uscire dalla complicata situazione in cui versa. Il vice presidente economico del club, Eduard Romeu, ai microfoni di Esport3 si è però detto fiducioso di un buon risultato: "Se si approva quanto chiesto, con più di 500 milioni, potremo portare a termine quanto pianificato e potremo fare acquisti con normalità".

In questo momento il Barcellona deve sottostare alla regola 1-3 della Liga, ovvero ogni milione investito ne serviranno tre di ingresso, ma con i 500 milioni di ripianamento ecco che il Barça potrebbe tornare nei limiti 1-1 della Liga, come tutti gli altri club. "In questo momento abbiamo un monte ingaggi di 560 milioni e dobbiamo abbassarlo a 400" - ha spiegato Romeu -. "Con queste cifre potremmo competere in condizioni normali, anche se penso sia difficile raggiungere questi termini economici già quest'estate".