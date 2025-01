Crisi United, Amorim confessa: "Giocatori ansiosi e spaventati in campo"

Ruben Amorim ha vuotato il sacco. Il tecnico in capo del Manchester United da metà novembre, che ha preso il posto dell'esonerato Ten Hag, non è ancora riuscito a trovare la medicina giusta per curare una squadra sempre più in balia dell'emotività di fronte alle difficoltà e ai risultati negativi della stagione, complice una classifica impietosa di Premier League che la vede al 14esimo posto.

A soli sette punti sopra la zona retrocessione. Una situazione che stona parecchio con quello che simboleggia storicamente il club inglese e in conferenza stampa alla presentazione del big match contro il Liverpool Amorim ha cercato di spiegare cosa stia affliggendo i suoi giocatori. Ma prima un momento di sincerità su quello che sta vivendo lui stesso sulla panchina dei Red Devils: "Potete vederlo sul mio volto, potete fare un confronto con il mio arrivo e come sono ora. Certo, c'è molta pressione. Per me, è una questione di orgoglio e anche di prestazioni. È più difficile quando non rendiamo bene", ha ammesso.

Quanto all'aria che si respira dentro e fuori lo spogliatoio: "I giocatori sono ansiosi - ha confessato Amorim -, a volte spaventati in campo. Dobbiamo affrontare questa situazione". Nonostante la preoccupante forma della sua squadra, il tecnico portoghese ha dichiarato che tempi migliori arriveranno per lo United e i suoi tifosi: "Farò del mio meglio. Sto dando tutto per aiutare il club e avremo successo. So che è difficile capire questo in questo momento, ma avremo successo".