Critiche a Lang? Chiariello: "Sindrome di James! Nomi esotici, ma visto Garnacho?"

Umberto Chiariello a Radio Crc nel suo consueto editoriale del mattino ha commentato il mercato del Napoli: "Il Bologna è stato messo in ghiaccio, richiesta folle di 80 milioni per Beukema e Ndoye, cifre folli per buoni giocatori. Il discorso non è saltato, ma ora c'è Noa Lang in dirittura d'arrivo e Darwin Nunez pronto a spiccare il volo, ma l'acquisto è oneroso e serve tempo. Calma coi sogni. Ma Conte può avere quasi tutto l'organico a disposizione prima dei ritiri".

E ancora: "Ho letto critiche su Lang, per qualcuno obiettivo minore. All'improvviso si fanno nomi esotici con innamoramenti collettivi. Io la chiamo la sindrome di James, che piaceva e giocava solo con Ancelotti e che De Laurentiis non volle prendere perché il Real chiedeva una cifra spropositata. E fece bene. A gennaio si parlava di Garnacho che ora vale la metà dopo una pessima stagione di tutto lo United. Insomma, ci sono questi innamoramenti improvvisi, come Hermoso: senza di lui per i tifosi non avremmo avuto una difesa di livello. Invece abbiamo avuto la miglior difesa d'Europa. Le squadre non si fanno con le figurine".