Podcast Anellucci: "Nunez? La vedo dura, il titolare è Lukaku. Più Lucca..."

L'agente Claudio Anellucci a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato dei temi del giorno.

Morata vicino al Como:

"Sta cambiando l'ottica del calcio. Stanno cambiando le proprietà, ci sono fondi o proprietà americane, e altre stanno cambiando, vedi l'Udinese. Si sta modificando la geografia del calcio. Fabregas farà molto ben e sarà la sorpresa della Serie A".

Juventus e Napoli vanno su David e Nunez: che ne pensa?

"Credo che il Napoli vada su Lucca, non vedo Nunez comprimario o in panchina per Lukaku. Ma ci sta tutto, perché il Napoli sta alzando il livello in ogni reparto. Un'operazione così costosa la vedo difficile, visto che il titolare inamovibile è Lukaku. E' stato fondamentale per il Napoli in tante partite, non lo sposterà mai Conte".