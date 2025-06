Krol presenta Lang: "Ha qualità enormi e ha bisogno di uno come Conte"

Ruud Krol parla di Lang. Lo fa a Radio Crc presentando l'esterno che è molto vicino al Napoli. Ecco le parole dell'ex difensore azzurro: "Noa Lang è un giocatore bravo e intelligente. È un giocatore con ottime capacità calcistiche e che crea sempre delle belle azioni in fase offensiva. Sono ottimista del fatto che lui farà gol e assist poiché ha un buon feeling con l’area di rigore avversaria, nonostante ci sia molta competizione per i posti da titolare nell'undici titolare del Napoli. Uno dei suoi pochi difetti è che quando avanza in fase offensiva si dimentica ogni tanto di difendere sull’avversario e gli manca un po’ di disciplina. Sono sicuro e convinto che con un allenatore come Antonio Conte non dimenticherà di difendere il pallone dagli avversari.

Noa Lang ha bisogno di un allenatore come Antonio Conte poiché lui ha delle qualità enormi per incidere ma ha bisogno di un lavoro di equipe che può prendere solo da un allenatore come Conte. Il tecnico pugliese è convinto e che crede molto in lui. Il Napoli è una grande squadra, Antonio Conte ha fatto un lavoro stupendo. Non si vuole vincere il quinto scudetto, bisogna vincerlo! Antonio Capone piede eccezionale ma testa non buona? Capone aveva tante qualità enormi ed era un grande giocatore. Da solo, però, non riusciva a trovare stabilità nella testa. Noa Lang erede di Mertens? No, Noa Lang è un giocatore di adesso. Mertens era un giocatore più di profondità, Noa Lang agisce più sulla sinistra e sicuramente anche lui può giocare dopo la punta nella formazione di sempre. Johan Cruyff era più forte di Cristiano Ronaldo. Il portoghese è un goleador e un uomo eccezionale che ha un ottimo feeling con i gol. Cruyff giocava in tutte le zone del campo. Dal mio punto di vista non c’è paragone tra i due, Johan Cruyff era un altro giocatore!".