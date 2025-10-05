Cruciani: "Con gli investimenti fatti, se il Napoli non vince lo scudetto è una stagione disastrosa"

vedi letture

Giuseppe Cruciani, opinionista televisivo e conduttore radiofonico, ha parlato del Napoli al podcast 'Numer1': "Con gli investimenti fatti, con i giocatori che ha preso, se non vince lo scudetto, è una delusione enorme, sarebbe una delle più grandi sorprese sportive. Deve vincere lo scudetto! E’ una sconfitta se non lo fa, a meno che non vinca la Champions League. Ma è una stagione disastrosa per gli azzurri se non vincono in questo campionato in cui tante squadre sono in ricostruzione. Sarebbe una sconfitta sportiva".

Hai la nostra app gratuita? Allora per ricevere notizie come questa e tutte le ultim'ora senza neanche aprire l'app, puoi attivare le nostre notifiche push. Riceverai solo le notizie dell'ultim'ora più importanti, selezionate dalla nostra redazione, e senza neanche aprire l'app. Il servizio è gratuito e va ad arricchire l'app più veloce, completa e scaricata sul calcio Napoli e potrai disattivarlo in qualsiasi momento. Per attivare le notifiche push basta andare su Impostazioni --> "Notifiche" oppure sulla campanellina in prima pagina e attivare le "top news".