Calaiò si espone: "Ecco il mio pronostico per Napoli-Genoa"

vedi letture

Emanuele Calaiò ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport, proiettandosi al match di oggi pomeriggio tra Napoli e Genoa: "Un pronostico secco per Napoli-Genoa? Sulla carta non dovrebbe esserci partita. II Napoli ha la rosa superiore e il Genoa non vive in un momento brillante. Per gli azzurri è importante vincere per arrivare alla sosta in vetta, perché poi inizierà un altro campionato".