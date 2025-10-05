Dzemaili: "Napoli, col Genoa non è scontata! Non dimentichiamo una cosa..."

vedi letture

In vista della sfida di questo pomeriggio tra Napoli e Genoa, La Gazzetta dello Sport ha intervistato un doppio ex come Blerin Dzemaili. Queste le sue parole sul match: "Il fattore Champions che altera, si gioca sempre e si fa fatica a recuperare, chi ha il doppio impegno come il Napoli può soffrirlo. E chi non lo ha, come Vieira, ha altri problemi. In assoluto: è una gara complicata per entrambe, certo più per il Genoa".

Quanto incide la gara infrasettimanale? "Sul fisico e sulla testa in egual misura. Ma forse poi ci sono altri fattori che modificano il peso di certe gare: il Napoli è arrivato alla sfida con lo Sporting con la delusione di Milano e, mi pare, qualche polemica. Ha consumato energia".

Al Genoa hanno fatto malissimo i tre gol della Lazio. "E certi infortuni che tolgono scelte a Vieira. Situazione non semplice ma neanche tragica, l'anno scorso hanno fatto bene, in relazione alle proprie aspirazioni".

Un suo pronostico sul campionato? "Inter lievemente, ma lievemente, davanti al Napoli, perché conosce il metodo per giocare su tutti i fronti. Ma Conte ha un grande squadra e lui sa come si fa un capolavoro. Lo ha dimostrato. Con loro, un filino dietro, il Milan, che ha Allegri e non so se mi spiego: come dice le cose in faccia lui, nessuno. Poi la Roma del Gasp, ovviamente".