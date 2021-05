Cruciani gongola: "Che figura di Mer*a!" Napoletani ancora piangono per il rigore a Cuadrado"

"Che figura di Merda!". Così parla Giuseppe Cruciani ai microfoni di Radio24, all'indomani della mancata qualificazione del Napoli in Champions League, battibeccando in diretta con Carlo Alvino durante la trasmissione 'La Zanzara': "Ancora state piagnucolando per il rigore a favore della Juventus contro l'Inter? Ma Vergognati!" punge Cruciani, che prosegue: "Chi avrebbe ordito questo Avevate il destino nelle vostre mani. State ancora piangere sulla Juventus e sui poteri forti. Prendetevela con i giocatori del Napoli che non sono riusciti a battere il Verona, tra l'altro li stanno pure minacciando sui social..."