Cruciani: "I tifosi dovrebbero portare ADL su un trono ogni giorno"

Il giornalista e conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani è intervenuto al Podcast Calcio Selvaggio parlando della stagione degli azzurri: "Io sul Napoli vedo una cosa. Come al solito contano i risultati. Tutto l'ambiente napoletano era stato depresso per un anno, sembrava dovessero cacciare De Laurentiis, che sbaglia tutto, adesso sono bastate sette giornate di Conte per tornare felici.

Non c'è mai una razionalità. De Laurentiis dovrebbe essere portato ogni giorno su un trono. Ha vinto lo scudetto, la società è sana e compra i giocatori quando dice lui e non i tifosi e prende l'allenatore che dice lui pagandolo anche tanto. Mi stanno sui cogl***i i tifosi che vogliono decidere cosa deve fare una società".