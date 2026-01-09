Cruciani sbotta: "Dare quel rigore e annullare il gol a Hojlund è da folli! Sembrano esecutori..."

Giuseppe Cruciani, speaker radiofonico, ha parlato dello scandalo arbitrale di Napoli-Hellas Verona nel corso del podcast 'Numer1': "Il rigore dato al Verona è una cosa che non esiste al mondo. Poi dicono che è stato applicato il regolamento, ma che significa? La palla cade giù, Buongiorno viene pure spinto. E poi mica può saltare con le braccia lungo il corpo? Ma possibile che questi ragionamenti così semplici non riescano a farli?

Mi sembrano degli esecutori, puramente degli esecutori. Ci vorrebbe un minimo di buonsenso. La dinamica di quell'azione lì è talmente chiara che non puoi punire perché lo dice il regolamento. E' una follia totale. Rocchi dovrebbe andare a parlare con chi fa le regole per dirgli che così non si può continuare. E poi non si può annullare un gol perché ti sbatte la palla sulla mano e segni subito, è una roba folle questa cosa dell'immediatezza".