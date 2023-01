Cruciani sulla sentenza Juve: "Da laziale dovrei essere contento, invece sono inca**to nero!"

Il conduttore radiofonico de 'La Zanzara', noto tifoso della Lazio e simpatizzante bianconero, si è mostrato perplesso per la decisione della Corte d'Appello.

Intervenuto ai microfoni de canale Twitch di Juventibus, Giuseppe Cruciani ha commentato la sentenza sulla Juventus, penalizzata di 15 punti dopo la l'inchiesta plusvalenze. Il conduttore radiofonico de 'La Zanzara', noto tifoso della Lazio e simpatizzante bianconero, si è mostrato perplesso per la decisione della Corte d'Appello federale: "Qui siamo in presenza di quindici punti dati in un'ora. I processi sportivi sono qualcosa di abnorme ancora. Per me non è normale distruggere una stagione di una società in un'ora, prendendo il fascicolo dell'accusa ed estrapolando dallo stesso intercettazioni o altri passaggi usandoli come prova, dicendo ‘tu hai fatto delle plusvalenze un sistema’.