Crudeli: "Contro il Napoli, il Milan ha tutto da perdere. Ancelotti? Dovrebbe essere un po' più duro..."

Il giornalista Tiziano Crudeli è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alle vicende di casa Milan: "Il Milan ha tutto da perdere. Dopo il Napoli avrà due trasferte non semplici e in caso di risultato negativo entrerebbe nel vortice della retrocessione. E' un momento delicato, la partita di sabato sarà uno spartiacque per il club rossonero.



Pioli rischia il posto? Alternative non ci sono. Pioli in teoria è la persona giusta anche se il Milan aveva cercato di prendere Spalletti.



Formazione contro il Napoli? Giocheranno Biglia e Rebic. Nessuno dei due ha avuto un rendimento straordinario quindi il Milan dovrà fare di necessità virtù.

Ancelotti? Stravedo per lui. Ho grande ammirazione per il tecnico emiliano. Ha il difetto di avere un ottimo rapporto con i giocatori, dovrebbe essere un po' più duro.



Romagnoli? Penso più Kessie per il Napoli a gennaio".