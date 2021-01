Ct Bertolini alla Rai: "Dispiace per Insigne, ma dopo questo errore diventerà ancora più forte"

Milena Bertolini, ct della Nazionale femminile, ha commentato la vittoria della Juventus in Supercoppa contro il Napoli ai microfoni di Rai Sport: "Non è stata una bella partita, ma le finale spesso sono così. La Juve ha meritato perchè è entrata più determinata nel secondo tempo, il Napoli non è riuscito ad aggreditrla. Penso che il Napoli abbia perso un’occasione questa sera. Abbiamo visto un Napoli timido che invece poteva osare di più contro una Juve ancora provata dalla gara contro la Fiorentina. Dispiace per Insigne e per quanto starà male per questoi errore, ma credo che dopo questo errore diventerà ancora più forte".