Ct Camerun su Anguissa: “Possiede una caratteristica unica"

Toni Conceição, commissario tecnico del Camerun, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del centrocampista azzurro Frank Anguissa: "Si è perfettamente calato nella realtà napoletana, come si è già visto contro la Juve. E’ un centrocampista che può giocare nei due sistemi di gioco, appena riuscirà ad adattarsi potrà dare ancora un contributo maggiore al Napoli. Oltre alla grande fisicità, la caratteristica unica che possiede è proprio quella di essere duttile in quasi tutti i moduli: 4-2-3-1, 4-4-2 e 4-3-3. Recupera tanti palloni, fa movimenti, può suggerire tanti assist ai compagni di squadra. Può magari provare a tirare di più per cercare di segnare qualche gol in più.

Troppe soste per la nazionale? Si si potrebbe risolvere staccando solo tre volte e allungando il tempo che si sta con la nazionale, anche perché i viaggi sono anche molto faticosi per giocatori. Anche per noi ct non è facile questa situazione, non abbiamo molto tempo per lavorare al meglio”.