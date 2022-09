Ct Georgia: "Kvara come Ribery! Tutti i club lo bocciavano dicendo 'si stanca presto'!"

Classe '77, è oggi il commissario tecnico della Georgia, nazionale che ha in Khvicha Kvaratskhelia del Napoli la sua stella

© foto di www.imagephotoagency.it

Willy Sagnol non è solo un'ex calciatore del Bayern e un ex terzino che ha collezionato quasi 60 gare ufficiali con la maglia della Francia. Classe '77, è oggi il commissario tecnico della Georgia, nazionale che ha in Khvicha Kvaratskhelia del Napoli la sua stella. "Sono molto deluso, ho provato a convincere diversi club di Ligue 1 a prenderlo - ha detto nel corso di una intervista a 'RMC Sport' - e ora mi darebbe fastidio se qualcuno mi dicesse: 'Sì, è un grande giocatore'. Perché quando l'ho segnalato tutti mi dicevano che si stancava presto, che poi è solo un georgiano e non un brasiliano. I rischi economici erano quasi nulli per un giocatore pronto per tutte le big d'Europa".

Poi Sagnol, in un altro passaggio, si lancia in un paragone importante per l'ala del Napoli: "E' la copia carbone di Ribery, calciatore già fortissimo alla sua età che poi è comunque riuscito a migliorare nel tempo".