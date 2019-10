Ct Macedonia sul ruolo di Elmas: "Rispetto la scelta di Ancelotti, può giocare in più di una posizione"

Igor Angelovski, commissario tecnico della Macedonia, ha parlato alla redazione del sito di Raffaele Auriemma Si Gonfia la Rete:

Mister, avete un’occasione storica. Qual è l’atmosfera nello spogliatoio e nel paese?

“L’atmosfera è grandiosa, sia nello spogliatoio che in tutta la Macedonia. Per la prima volta nella nostra storia abbiamo un’occasione concreta di qualificarci per la fase finale di un europeo".

Elmas l’arma in più per raggiungere il sogno?

“Ovviamente può essere il nostro uomo in più, e sono molto felice di allenare un giocatore come lui”.

Adesso ve la vedrete con la Polonia di Milik e Zielinski…

“Nonostante le critiche, si tratta di due grandissimi giocatori. Ovviamente ho chiesto di loro ad Eljif per aiutarmi nella preparazione della partita”

Con la Macedonia Elmas segna e offre assist. A Napoli invece gioca in mediana...

“La decisione è di mister Ancelotti e io la rispetto. Sia io che lui dobbiamo ritenerci felici e fortunati di allenare un ragazzo come lui che può giocare in più di una posizione".

Era al San Paolo a vedere Napoli-Liverpool: partita straordinaria, poi cos’è successo? Ne hai parlato con Elmas?

“Ne abbiamo parlato ovviamente, ma il calcio è questo. A volte si vince, a volte si perde. Resto però convinto che il Napoli abbia uno dei migliori allenatori al mondo e Ancelotti saprà come fare per riportare la sua squadra al vertice”.

L’europeo che state inseguendo sarà sicuramente l’ultima chance per Goran Pandev, quanto è importante questo veterano per tenere vivo il sogno e per aiutare i giovani?

“Goran è il più grande calciatore della nostra storia e ovviamente è molto importante per noi il contributo che lui dà alla nazionale in campo e fuori, ancor più importante per i giovani, per i quali è un modello. Sono davvero orgoglioso di poter lavorare con lui”.