Ct Spagna esalta Fabian: "Ha ampi margini di crescita. Ci regalerà tante gioie"

Al tenico della Spagna, Robert Moreno alla fine dalla gara pareggiata in Norvegia per 1-1, è stato chiesto di esprimere un giudizio sulla gara del giocatore del Napoil, Fabian Ruiz, autore di una grandissima prova nella partita valevole per le qualificazione all'Europeo. Queste le parole dell'allenatore spagnolo: "Fabian ha ampi margini di crescita, il tempo è dalla sua parte per regalarci molte gioie"