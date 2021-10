CT Spagna prova a spiegare: "Fabian sta facendo benissimo, ma io devo scegliere"

Duro attacco di Luis Enrique, ct della Spagna, nei confronti della stampa spagnola. Tanti gli uomini lasciati a casa dal commissario tecnico per la sfida contro l'Italia, tra questi anche Fabian Ruiz. Il tecnico delle Furie Rosse era stato criticato per le sue scelte nelle convocazioni e si è tolto diversi sassolini: "Non è vero che non ci sono attaccanti, ci sono sempre 6-7 attaccanti in lista. Questi calciatori possono giocare sia al centro che sulle fasce, sono un allenatore molto offensivo e questo rimane sempre il nostro obiettivo".

C'era più resistenza rispetto alle sue scelte?

"No, sinceramente. Non vi guardo, non vi ascolto e non mi interessa molto ciò che viene detto sulla Nazionale. La lista è la solita, sono i 23 giocatori più pronti per affrontare questa Nations League, il tempo mi dirà se ho ragione".

Quando dice che non legge niente lo fa per tutelarsi?

"No, non leggo nulla perché credo di conoscere il calcio molto meglio di voi e ho più informazioni rispetto a voi. So come voglio far giocare la squadra, non leggo i giornali da tanti anni perché ciò che scrivete non mi interessa".

Fabian Ruiz, Brahim Diaz e Luis Alberto: "Tutti e tre stanno facendo benissimo, Fabian è venuto in Nazionale tante volte. Ma non è giusto dire pubblicamente ciò che non mi piace dei singoli giocatori, il mio compito è trovare i giocatori più adatti al mio stile di gioco e tutti e tre possono tornare in Nazionale. Tutti e tre potranno tornare ma poi io devo scegliere".