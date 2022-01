Ct Sud Sudan categorico: "Coppa d'Africa come un Mondiale, non si può spostare"

Stefano Cusin, ct del Sud Sudan, ha parlato a TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto: "La settimana scorsa siamo stati in visita a Coverciano con i ragazzi e ho ricevuto un riconoscimento dal comune di Castiglione Fiorentino, una cosa che mi fa piacere. La Coppa d’Africa viene sentita molto, è un piccolo Mondiale africano. In questo momento difficile è una speranza per il continente. Che si giochi in questo periodo non è una novità, da sempre è così. Hanno provato a spostata di estate ma in alcuni stati è davvero troppo caldo. Quest’anno la Premier, che ha tantissimi giocatori africani, ha fatto pressioni. Una cosa che ho trovato senza logica, sarebbe come chiedere di spostare un Europeo o una Coppa America. Non si può. Per alcuni paesi è l’unico momento di luce e gioia”.

Che ne pensa della Serie A?

"In Europa non vedo un livello di crescita anche se mi piace pensare che avremo più equilibrio e lotta fino all'ultimo in campionato. Vedo comunque un'Inter super competitiva perché ben costruita. Il Milan invece deve essere al completo e il Napoli dipende da due-tre giocatori. Se questi non ci sono, la squadra soffre. Per il resto non vedo molto. C'è la Fiorentina che è la squadra che mi ha entusiasmato di più in questo primo round".