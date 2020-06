Ct Ungheria su Szoboszlai: "In Italia solo per fare il titolare. E' il futuro della nostra Nazionale"

Il Napoli è piombato su Dominik Szoboszlai, calciatore in forza al Salisburgo e all'Ungheria. Ai microfoni del portale Gianlucadimarzio.com, il Ct della Nazionale ungherese Marco Rossi ha parlato del talento del club austriaco: "Non parliamo di mercato quando ci sentiamo, mi interessa la sua continuità perché sarà il nostro futuro ed è importante che giochi. Se dovesse venire in Italia per fare panchina, egoisticamente gli consiglierei di restare al Salisburgo”.