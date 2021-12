CTS, Braconaro conferma: "Dal 10 gennaio il super green pass per tutti gli atleti"

Il Prof. Francesco Braconaro, membro del CTS, è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Tanti positivi al Covid tra i calciatori? Il calcio subisce l’influenza quello che succede della società. La variante omicron è più contagiosa ma meno patogena. Nel calcio i vaccinati sono in percentuale più elevata rispetto alla popolazione, e sembra che dal 10 gennaio per tutti gli atleti sarà necessario il super green pass con la terza dose comprensiva di vaccino. Quindi bisognerà vedere quella piccola percentuale di calciatori non vaccinati cosa vorranno fare.

Il virus potrebbe diventare come l’influenza? Non c’è dubbio, c’è un’ampia discussione scientifica in questo momento. La terza dose sembra molto incisiva sulla variante, ci si può ammalare molto meno. La quarantena lunga porta tutta una serie di problematiche riportate alla vita sociale, basta pensare i tanti voli cancellati per i molti piloti in quarantena”.