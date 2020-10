CTS, Braconaro: "Il campionato rischia lo stop, la Lega ha in mente un piano B"

Francesco Braconaro, membro del CTS, è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Credo che la Lega Serie A stia lavorando a un piano B, non può aversi trovare impreparata. Credo che un piano B sia già in mente. Ci saranno delle valutazioni da fare in base ai casi Covid-19 in Italia e ora in tutto il paese crescono a dismisura".