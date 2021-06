CTS, Braconaro: "La spinta del pubblico influisce positivamente, ai giocatori mancava la concentrazione"

Il Prof. Francesco Braconaro, membro del CTS, è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "La carica degli spettatori all'Olimpico ha influito positivamente sui giocatori della Nazionale. Finalmente siamo tornati alla normalità. In questi 15 mesi gli atleti si erano quasi abituati al silenzio spettrale negli stadi, ma gli mancava la spinta del pubblico e la concentrazione che porta gli incitamenti dei tifosi.

I 5 cambi? Estendere la regola dei 5 cambi anche agli Europei viste le tante partite in un mese è stata da parte della Uefa molto saggia. E’ stata una stagione stressante per i giocatori, ma la medicina migliore è la vittoria. Se vinci e vai in fiducia possiamo aspettarci dalla Nazionale degli ottimi Europei”.