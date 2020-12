CTS, Braconaro: "Sensibilizziamo le Asl per un comportamento uniforme"

Nel corso di 'Radio Goal', il prof. Francesco Braconaro, membro del CTS, ha commentato il ricorso vinto dal Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Bellissima notizia perché giocare le partite significa gioie e dolori, ossia emozioni, ed è quello che vogliono vedere i tifosi. Sono contento che si sia conclusa in questa maniera.

Modifica del Protocollo? Non credo che si debba modificare, sono stati ormai stabiliti tutti i valori delle componenti in campo. Le Asl di competenza hanno il compito ingrato e nobile di avere l’ultima decisione. Si sta cercando di sensibilizzare le Asl per avere tutte un comportamento uniforme sempre in tutela della salute.

Vaccino? In uno stato liberale ognuno deve avere la libera scelta, i calciatori non rientrano nelle categorie dove è strettamente consigliato. Bisogna anche vedere quale sarà la disponibilità del vaccino, prima verranno assegnati gli approvvigionamenti per le categorie più al rischio.

Quando torneranno i tifosi allo stadio? Se ci sarà un comportamento virtuoso della popolazione, come ha dimostrato di saper fare in più di un’occasione, appena ci sarà uno spazio è interesse di tutti avere un po’ di spettatori di nuovo allo stadio per tornare alla normalità che ci manca un po’”.