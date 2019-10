Cucchi: “Vorrei vedere Insigne diventare un fuoriclasse. Scudetto? Juve squadra da battere"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Riccardo Cucchi, giornalista: “Qualità Nazionale? Non esaltiamoci, è un buon punto di partenza, vedremo cosa succederà sul finale. Mancini gode di una rosa piuttosto ampia, sta cercando i giocatori utili per il suo progetto. Manca il fuoriclasse, ma c'è un gruppo omogeneo di giovani che sanno giocare a pallone.



Insigne? Insigne, vorrei vederlo crescere e quindi considerarlo come fuoriclasse. Lo stesso vale per Zaniolo e Bernardeschi che in Nazionale si esprimono meglio che con i club.



Campionato italiano? C'è un cambio di tendenza nel campionato italiano, anche nel modo di esprimersi. Ci sono squadre che amano giocare la palla, nelle squadre di vertice c'è proprio la voglia di giocare a pallone e divertire.



Scudetto? In Serie A, è più accesa la sfida quest'anno, Juve da battere, ma ci sono tante formazioni in grado di competere".