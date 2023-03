Cucci su Kvara: "Altro che fortuna, bravo il Napoli! Mi sta facendo ancora piangere..."

Italo Cucci, firma storica del nostro giornalismo, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Italo Cucci, firma storica del nostro giornalismo, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Kvaratskhelia? Basta parlare di fortuna, che non c'entra niente con questo Napoli. E' stato bravissimo il club a scovare un giocatore simile, ci vogliono competenza e perseveranza. Kvara mi sta facendo piangere perché so che tra i club interessati c'era anche il mio Bologna, ma bravo il Napoli perché altre società non sono state capaci di arrivare a prenderlo".