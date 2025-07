Podcast Cucciari: "Ho cenato con Edo De Laurentiis e posso dire una cosa"

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento dell'ex calciatore e tecnico Alessandro Cucciari.

Roma, partito il raduno. Parte l'era Gasperini:

"Più che il mercato, che sarà molto importante, credo che la Roma abbia fatto un passo prendendo delle figure giuste, messe al posto giusto. Finalmente si è puntato su Ranieri, che ha messo a posto le cose, su un ds come Massara che è esperto, e un Gasperini che ha tirato su il miracolo Atalanta negli anni. Ci sono tutti gli ingredienti per tenere positivi i tifosi giallorossi. Le avversarie poi non è che hanno meno difficoltà dei giallorossi. A parte il Napoli, tutte le altre possono mettersi a posto per competere per i primi 4 posti".

E' uno dei progetti tattici più intriganti della prossima stagione? E' più difficile di quello di Sarri?

"Deve entrare nella testa di alcuni giocatori, devono essere pronti al sacrificio fisico. Questo è l'aspetto più difficile, cambiare la mentalità di certi giocatori che hanno fatto un altro tipo di calcio. Se gli riesce a Roma, sarà un trionfo, perché poi l'entusiasmo farà il resto".

Napoli, arriva un altro colpo: Beukema. Ma c'è anche Ndoye: non si guarda troppo a Bologna?

"Al Napoli c'è Conte che dà indicazioni, se si è mosso per loro è perché sa cosa vuole da loro. Ho cenato con Edoardo De Laurentiis, sentendo lui c'è grande entusiasmo, c'è una carica pazzesca. Sanno di ripartire da una base solida".