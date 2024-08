D'Agostino: "Lobotka non ha la capacità per giocare a due, Conte potrebbe tornare al 4-3-3"

"Altrimenti, se vede che non c’è tanto filtro a centrocampo, Conte tornerà al 3-5-2".

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio - 3° Tempo' è intervenuto Gaetano D'Agostino, allenatore: "Ho visto una squadra senza cattiveria agonistica, non ho visto quegli occhi, quella verve per poter vincere la partita ed imporsi. Inoltre, Conte si aspettava una campagna acquisti più completa. D’altra parte c’è il nodo Osimhen che non si sta gestendo in maniera idilliaca.

Lobotka? L’ho detto precedentemente che Lobotka non ha la capacità per giocare a due, come velocità. Il vero Lobotka è quello che gioca davanti alla difesa e diventa padrone del centrocampo. Se deve fare le due fasi, allora perde qualcosa. Ho una sensazione: Conte potrebbe tornare a fare il 4-3-3 perché il Napoli, per caratteristiche, è portato ad andare in ampiezza, Di Lorenzo deve tornare a fare il quarto di centrocampo, con Buongiorno a braccetto e Rrhamani centrale puoi creare una difesa a 3. Buongiorno è imprescindibile per la difesa del Napoli. Altrimenti, se vede che non c’è tanto filtro a centrocampo, Conte tornerà al 3-5-2".