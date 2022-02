D'Agostino pazzo di Fabian: "Giocatore meraviglioso, è da Barcellona"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Gaetano D’Agostino, allenatore ed ex calciatore: "Il Napoli può passare il turno perché sappiamo che davanti al suo pubblico si trasforma. All’andata ha subito troppo dopo il vantaggio, il Napoli non ha le caratteristiche di difendersi. Deve fare la partita e fare la partita, tecnicamente non ha niente da invidiare al Barcellona.

Futuro Barça? Il Barcellona ha fatto la politica giusta di rivoluzione puntando tutto sulla cantera. Nei prossimi anni tornerà al top perché ha giovani di livello assoluto. Non sarà il Barcellona di Messi e Neymar ma ha giovani molto forti. Ma come detto in questo momento il Napoli ha tutte le carte per fare una grande partita e passare il turno.

Fabian è un giocatore da Barcellona? Si, perché sa palleggiare. E’ un giocatore che sa giocare sul corto e ha i tempi di gioco, sa quando inventarsi la giocata. Contro il Barcellona è stato l’unico a creare la superiorità numerica. E’ uno dei giocatori più prolifici dalla distanza, ha fisicità e classe. Per me è un giocatore meraviglioso.

Lotta scudetto? Il Napoli era stanco a Cagliari ed era una gara difficile. E’ un campionato che più si andrà avanti e più peserà la stanchezza. Chi sarà più lucido alla fine vincerà lo scudetto”.