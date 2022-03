D’Agostino: “Zielinski potrebbe essere come De Bruyne, ma gli manca la continuità”

"L’ex centrocampista dell’Udinese, Gaetano D’Agostino, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv".

L’ex centrocampista dell’Udinese, Gaetano D’Agostino, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. “Lobotka? Se fossi l’allenatore del Napoli contro i friulani gli metterei Anguissa accanto, nei tre con Fabian sarebbe perfetto anche se così si perde Zielinski. Il polacco è uno dei più forti d’Europa ma gli manca la continuità: potrebbe essere come De Bruyne, per me il centrocampista più forte al mondo, uno che ti garantisce 20 assist e 7-8 gol all’anno. Zielinski parte bene, poi si perde. Dipende solo da lui”.