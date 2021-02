D'Alessandro critico: "Mai visto un Napoli così brutto, questo catenaccio manco col Barça..."

Nel corso de Giochiamo d’anticipo, in onda su Canale 21, è intervenuto come ospite il giornalista Massimo D'Alessandro: “Peggiore prestazione dell’anno, mai visto un Napoli così brutto. Ha tirato una sola volta con Demme e nulla più. Sono sempre più convinto che c’è un Napoli prima e dopo quel rigore con la Juve. Poi ha perso a Verona, Gattuso nervoso, le polemiche e lo sfogo di Gattuso dopo Parma. Io posso capire giocare così contro il Barcellona ma non contro l’Atalanta che quattro mesi fa abbiamo battuto 4-1. Ho visto molte squadre giocare col 3-4-3 ma giocare in modo completamente diverso. Ho visto un Napoli che ha rinunciato a giocare".